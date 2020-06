L’“italianità” e il protezionismo surreale

Il tema della “italianità” delle imprese, se già di per se non ha molto senso, adesso sta assumendo dei caratteri paradossali. E’ il caso del tentativo di Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica, di salire dal 9,89 per cento al 20 per cento del capitale di Mediobanca, che a sua volta controlla il 13 per cento di Generali (di cui Del Vecchio detiene quasi il 5 per cento). In questa vicenda abbiamo da un lato chi invoca l’innalzamento di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.