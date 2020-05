L’euforia da liberi tutti sta dando alla testa a diversi esponenti politici, per ora prevalentemente di sinistra e del M5s, ma si aspetta il prezioso contributo dei nazionalisti in mascherina tricolore. Il motivo è in quello che viene presentato come “prestito pubblico a Fca, ingenti finanziamenti a un’azienda che ha domicilio fiscale a Londra, e alla quale come minimo bisognerebbe chiedere di riportare la sede in Italia”. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, dixit. Senza imbarcarci in discussioni su che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.