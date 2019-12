Tutti i numeri dei regali di Natale 2019

Come ogni dicembre da quando siamo millennial, anche quest’anno risulta che compriamo meno regali di Natale. Un calo del 4,4 per cento per una spesa media di non più di 272 euro a persona (stima Confesercenti-Swg sulle intenzioni d’acquisto degli italiani). No alarms and no surprises. Coerentemente, su giornali e siti e piattaforme è tutto un proporre liste per regali intelligenti, poco impattanti (per l’ambiente, lo stipendio e la dignità). Pillole di Simonetta Sciandivasci.