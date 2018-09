La moneta di De Magistris

Sicuramente a breve verrà indicato come uno di quelli con cui “aprire un dialogo” a sinistra per arginare “l’avanzata delle destre”. Ma si dovrà partire sempre dalle nuove idee e dalle nuove proposte. E così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in un post che parla delle ingiustizie subite dalla sua città, a partire dall’Unità d’Italia per arrivare alla Fiat, passando per il Banco di Napoli e la linea del Piave, annuncia l’approvazione di tre delibere per dire basta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.