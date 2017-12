La vigilia elettorale in Catalogna, i foreign fighter dell'Isis e il "Gallo" Belotti. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Tranquilli, con i 5 Stelle l’Italia è in mani sicure. Di Maio è per l’uscita dall’euro ma solo di mattina…” ElleKappa Stato dell’Unione Mancano due giorni alle elezioni in Catalogna. Sta finendo una campagna elettorale eccezionale e strana, con candidati in carcere o all'estero e un esito difficile da prevedere (via Il Post). Il Regno Unito non si faccia illusioni, la Brexit è una sola: Bruxelles non concederà (mai) un accordo speciale per la...

