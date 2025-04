J.D. Vance oggi è a Roma

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

I dubbi di ieri sull’incontro italo-americano alla Casa Bianca in parte restano, per l’inaffidabilità di Donald Trump e per i troppi insuccessi che palesemente gli stanno dando alla testa. Per chiarire, non si tratta di dubbi sul raggiungimento di obiettivi concreti. Ma di dubbi preliminari sull’opportunità di legarsi a una leadership erratica e confusionaria. Superato questo scoglio con un ottimismo che va guardato con ammirazione Giorgia Meloni è ormai avviata nell’impresa, grazie al ruolo conquistato di interlocutrice ascoltata e rispettata sia da Trump sia dall’Ue (e dall’Ucraina). L’Ue, in modo informale, parla di occasione per creare ulteriori ponti.

Ma attenzione alle gentilezze eccessive.

Ah, intanto a Roma c’è JD Vance (con anche una coda di programma turistico).

E per i riti della Pasqua

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ma Marco Rubio, segretario di stato, trasmette l’intenzione di scaricare l’Ucraina e sembra interpretare il pensiero di Trump

La Russia straccia l’accordo sponsorizzato da Trump e torna a minacciare attacchi agli impianti energetici in Ucraina (dopo una serie di bombardamenti contro civili). Da parte ucraina fanno notare che la Russia non aveva comunque rispettato l’accordo e aveva colpito più volte infrastrutture energetiche anche nei giorni recenti

I democratici mettono in ridicolo in rete le dichiarazioni tronfie di Trump

Fatto #2

Il senatore democratico Chris van Hollen per primo è riuscito a incontrare l’uomo che è stato deportato illegalmente dagli Usa verso El Salvador, sulla sua sorte, dopo il rifiuto di rimandarlo in Usa da parte del governo salvadoregno, sta crescendo un caso politico e giudiziario

questa era la condizione poche ore prima

Trump insulta

Fatto #3

Le università sono indipendenti (e anche criticabili, ovviamente)

Oggi in pillole