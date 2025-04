La vergognosa posizione americana dopo l'attacco russo a Sumy

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La vergogna degli Usa che non aderiscono alla condanna dell’attacco a Sumy da parte del G7.

La posizione Nato sembra diversa da quella degli Usa.

E perché l’Ue e la Nato non devono cedere di fronte agli attacchi terroristici russi in Ucraina.

Giorgia Meloni va a Washington a trattare sul commercio, con l’idea di arrivare alla piena apertura reciproca dei mercati, risultato che rappresenterebbe uno splendido rovesciamento della dottrina Trump e della (vecchia) dottrina Meloni (ci riferiamo a quando FdI era contro tutti gli accordi di libero scambio, da quello con il Nord America a quello con il Sud America). Ma potrebbe pesare qualche ombra cinese. Sono stati gli stessi Usa in questi giorni a mostrare, tra minacce e marce indietro, che della Cina non si fa a meno facilmente. Certo, si tratta di non ammanettarsi a progetti egemonici come la Via della Seta, roba gradita ai 5 stelle contiani, ma non si possono neanche chiudere del tutto i rapporti commerciali con la Cina

