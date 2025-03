La proposta di Giorgetti sul riarmo Ue piace ai suoi colleghi europei

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Gli 800 miliardi per difendere la libertà europea cominciano a prendere forme concrete. “Il tempo delle illusioni è finito”, dice Ursula von der Leyen. È interessante la declinazione italiana del progetto, caratterizzata dall’astuzia di Giancarlo Giorgetti. Il ministro italiano si deve tenere in equilibrio tra l’adesione al piano europeo da parte del governo di cui fa parte e le remate contro del suo leader di partito, contrario alla difesa europea e apparentemente più affascinato dalla forza militare russa, con la felpa putiniana ben indossata. E si deve tenere in equilibrio anche di fronte ai mercati, avendo a che fare con il gigantesco debito italiano e con la necessità di finanziarlo presso gli investitori internazionali. Giorgetti sa bene che il tema dello scomputo della spesa militare dal patto di stabilità non è di gran rilievo, perché l’Italia non può permettersi di stuzzicare i mercati con un improvviso aumento del debito, mentre, tra l’altro, la Germania si appresta ad aumentare le sue emissioni di titoli portando rialzi dei tassi e drenando liquidità. Per queste ragioni Giorgetti cerca la partecipazione dei privati, ridestando (con ottime intenzioni) la creatività applicata alle finanze dello stato e conquistando un certo consenso tra i suoi colleghi europei. L’ombrello difensivo europeo serve anche per essere al sicuro dalle intimidazioni televisive e via social che arrivano dal paese putinizzato.

Fatto #1

Anche perché i mercati di confusione creata ad arte ne hanno già abbastanza.

Fatto #2

Donald Trump è già all’escalation nella guerra commerciale con il Canada. Una cosa senza senso che sembra presa da una sceneggiatura di film demenziale.

Fatto #3

Che si dice al tavolo arabo per l’Ucraina (mentre la guerra continua con un inatteso attacco di droni in territorio russo).

Oggi in pillole