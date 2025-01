Il blocco di Trump agli aiuti internazionali sta mettendo a rischio molte vite

Luglio 2023, un giovane trasporta un sacco di sorgo dell'USAID in un campo per sfollati a Bentiu, nel Sudan del Sud (GettyImages)

Ecco un modo per far morire un po’ di persone, creare tensioni sociali, favorire la diffusione di gravi malattie contagiose (tralasciando le conseguenze strategiche della sospensione di aiuti nei vari teatri di guerra). Tutto per una di quelle cartelline blu firmate da Donald Trump per fare la scena del primo giorno operoso

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Al Senato degli Usa la possibilità di dare un segnale di serietà bocciando Robert Francis Kennedy jr come candidato alla guida della sanità americana perché sostenitore di tesi pericolose su vaccini, farmaci, origine delle malattie. Ma lo confermeranno nell’incarico, purtroppo

Fatto #2

Il governo prende tempo per rispondere sulla vicenda Almasri

Fatto #3

La Bce già non aveva idee molto chiare e ora si aggiunge anche il caos trumpiano

Oggi in pillole