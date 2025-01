Cecilia Sala è arrivata in Italia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Donald Trump, specialista in invasioni di alleati, sta per insediarsi e la confusione sotto il cielo americano (e degli amici degli americani) è già talmente grande da far immaginare che se ne possa uscire solo, chissà come, con una situazione eccellente. Per esempio, succede che la brace se la prenda con la padella e lo faccia usando anche ottimi argomenti. Mentre Trump ha il suo da fare per bloccare giudici e processi (e forse tiene più a questo che ad annettersi territori altrui).

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Cecilia Sala liberata con un’efficace azione diplomatica del governo italiano. Con il pieno plauso del Quirinale. L’arrivo della giornalista a Ciampino.

Fatto #2

A Westminster si accusano pesantemente riguardo alle influenze prima russe e poi di Elon Musk sulla politica nazionale britannica, ma, sia detto senza indulgere in luoghi comuni sul senso dell’umorismo, sanno mantenere il giusto spirito anche quando se ne dicono di tutti i colori.

Fatto #3

In Liguria, con voto di destra e sinistra insieme, bocciano il rigassificatore. Un voto che mette la regione contro i progetti di indipendenza energetica, contro gli interventi per calmierare il prezzo del gas, contro gli investimenti nelle infrastrutture energetiche portuali.

Oggi in pillole