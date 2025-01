I possibili legami tra l'attentato di New Orleans e quello di Las Vegas

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I possibili legami o le esperienze militari condivise tra l’attentatore di New Orleans e l’uomo che a Las Vegas ha fatto esplodere un van della Tesla

Il profilo Fbi dell’attentatore di New Orleans



I passi formali e duri dell’Italia per la liberazione di Cecilia Sala sembrano indicare un cambio nei toni nei rapporti con l’Iran. Dopo qualche giorno di attesa, in cui probabilmente sono state comunque avviate trattative, siamo arrivati a chiedere di rilasciare Sala senza alcun riconoscimento dell’azione giudiziaria iraniana e senza alcuna concessione verso scambi o altri compromessi.

Mentre si definisce meglio la condizione della detenzione dell’ingegnere iraniano arrestato a Milano.

E il continuo impegno dell’Ue.

La guerra a Gaza va avanti, Israele dichiara tutti gli obiettivi raggiunti contro i capi militari di Hamas. ed è sempre meno comprensibile la strategia del confronto duro da parte di Hamas, anche per la forte riduzione dell’efficacia del sostegno iraniano. Le operazioni in Libano e l’attenzione per la nuova situazione siriana non hanno portato a ridurre la pressione sul territorio di Gaza e sulle postazioni militari di Hamas

Mentre anche l’autorità nazionale palestinese non gradisce i reportage molto filo-Hamas di Al Jazeera e ne sospende i programmi. È un segnale da considerare con molta attenzione per capire come sta evolvendo lo scontro per il potere tra i palestinesi

Lavorare per l’Ue e per la sicurezza anche con Donald Trump

