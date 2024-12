La Siria va verso un inedito esperimento

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Lo scombussolamento veloce e quasi indolore con cui la Siria ha rovesciato il suo regime, sostenuto da potenze aggressive come Russia e Iran, mostra un fatto che era sfuggito ai nostri emeriti geopolitici in servizio televisivo permanente effettivo. Eppure, la geopolitica una volta tanto parlava chiaro. E mostrava che quei frequentatori di tagliagole e quei terribili islamisti sono, come dicevano gli americani di certi regimi orribili con cui era necessario fare qualche tratto di strada assieme, i nostri frequentatori di tagliagole e i nostri terribili islamisti. Perché cercano di mettersi al riparo dalle potenze più proterve della zona e hanno necessariamente bisogno di ragionare con chi le contrasta, seppure da lontano. Devono barcamenarsi tra turchi e sauditi, tenere a bada i russi, rimandare indietro gli iraniani. E poi, tolti di mezzo i paesi aggressivi, dovranno avere qualche idea per i curdi ed evitare liti con Israele (che dovrebbero ringraziare per la distruzione delle armi di Assad, pericolose anche per chi le ha nel proprio arsenale). Tireranno fuori qualcosa di accettabile per il resto del mondo, soprattutto per Europa e Stati Uniti cui dovranno chiedere aiuto. L’esperimento è inedito e perciò interessante. Sul Foglio oggi ne ha parlato Giuliano Ferrara. Ecco uno di quei passi di cui si parlava.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il governo inglese (laburista come è noto) ha deciso di bloccare in modo definitivo gli interventi farmacologici per bloccare la pubertà nei casi di disforia o di incongruenza di genere. Saranno vietati prima del compimento dei 18 anni su raccomandazione del più autorevole collegio medico nazionale. La ragione fondamentale del divieto sta nei rischi eccessivi per la salute causati dagli ormoni soppressori degli effetti della pubertà, anche di fronte a scelte ponderate e a decisioni lungamente maturate il sistema sanitario ritiene di non poter somministrare trattamenti pericolosi per le condizioni generali delle persone interessate. Detto così sembra tutto molto sensato e poco discutibile, ma in Uk e forse anche all’estero si scatenerà la tempesta polemica solitamente associata a tutto ciò che riguarda le cosiddette teorie gender.

Fatto #2

La filiera dell’auto e tutti i suoi guai. I primi punti dell’impegno del governo. In Spagna ci riescono.

Fatto #3

Insomma, c’è una crisi industriale in corso, nascosta dagli effetti sull’occupazione di altri settori e dal buon andamento dei servizi. Ma è meglio pensarci in tempo. Confindustria si fa avanti.

Oggi in pillole