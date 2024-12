L'investimento di Stellantis in Spagna e statistiche controintuitive

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Super investimento di Stellantis in Spagna per le batterie. Poi dice che gli italiani un po' ci restano male.

Intanto le case automobilistiche europee hanno da pensare non ai prodotti ma a come evitare le multe (assurde) per chi è in ritardo nella transizione.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Leggete la sua biografia studentesca e scoprite i punti di riferimento della sua formazione e farete il pieno della nuova generazione di cattivi maestri

Fatto #2

Quando Trump fa paura

Fatto #3

Statistiche che vanno contro la tendenza dell'informazione

Oggi in pillole