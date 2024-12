In Siria i ribelli prendono Hama. Il fronte pro Assad è sempre più precario

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I ribelli siriani (chiamiamoli così) sono entrati a Hama. Come documentato dall’informatissimo Qalaat Al Mudiq. Una nota dell’esercito ufficiale siriano aveva ammesso con un insolito anticipo la perdita della città. Fatto abbastanza sorprendente di fronte all’abitudine di negare sempre anche l’evidenza nei teatri di guerra e l’impressione è che la tenuta del fronte a sostegno di Assad sia sempre più precaria.

La liberazione di prigionieri politici, tra la propaganda e la reale buona volontà.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La situazione in Georgia sempre più simile a quella in Bielorussia, con il sostegno esterno difficile ma necessario.

Fatto #2

Benché indebolita dalla crisi politica, la Francia prova a fare la voce grossa con la commissione Ue per fermare l’accordo Mercosur. Ursula von der Leyen sembra intenzionata a non farsi influenzare. Giorgia Meloni ne aveva parlato in termini positivi con Javier Milei. Von der Leyen è a Montevideo per chiudere l’accordo con cui intensificare gli scambi, compresi quelli agroalimentari. Gli agricoltori europei restano contrari. Un bellissimo garbuglio da cui si esce solo con sapienza politica.

Fatto #3

Ancora un po’ di Francia perché ora Emmanuel Macron prova la carta del vecchio centrista, difficile però che funzioni.

Oggi in pillole