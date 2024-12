L'Osce abbassa le stime di crescita per l'Italia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La delusione del 2024 per l’economia italiana e per le maggiori economie europee. La crescita si ferma, secondo l’Ocse, a metà strada rispetto all’obiettivo fissato dal governo e usato per tenere in equilibrio la manovra economica. Mentre lo spazio fiscale si riduce vengono meno anche le speranze di ripresa sostenuta nei due anni seguenti, in cui comunque le cose andranno meglio del 2024 anche grazie al ritorno dei consumi interni. L’Italia passa a una politica di bilancio moderatamente restrittiva (significativo per la prima maggioranza politica solida e ampia alla guida del paese) e gli effetti si vedono sul miglioramento atteso per il deficit. Per l’Ocse è pericolosa la tendenza alla chiusura negli scambi commerciali mondiali.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La Bce continua a fare il gioco della Sibilla Cumana, ai mercati non arrivano indicazioni chiare né sulle scelte sui tassi né sulla futura interpretazione dei dati economici

Fatto #2

C’è il decreto flussi, con l’aumento dell’immigrazione controllata, mentre dagli annunci di chissà quali provvedimenti duri non è nato nulla di stabile

Fatto #3

Mentre saremo a cena in Francia si voterà la sfiducia a Michel Barnier e, forse, si apre una stagione molto confusa.

Oggi in pillole