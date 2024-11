L'assurdo assalto per via giudiziaria a Israele

Foto Ap, via LaPresse

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

L'assurdo assalto per via giudiziaria alla lotta di sopravvivenza di Israele. La parificazione processuale dei terroristi aggressori e dello stato che si difende è il modo migliore per portare ancora più conflitto è ancora più contrasti, perché la soluzione presunta ovviamente non risolve niente ma serve a esasperare la rabbia, a coprire (e covare) le riserve di odio, a dare nuova energia alle ricostruzioni di parte.

Claudio Cerasa ricorda la posizione espressa da Joe Biden già mesi fa e non c'è ragione di immaginare cambiamenti con la nuova amministrazione.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La rabbiosa pressione militare russa sull'Ucraina.

Fatto #2

In tanti ora chiedono a Ursula von der Leyen di negare (l'evidenza) le modifiche informali al perimetro della sua maggioranza. Ma non avrebbe senso costringerla a un simile atto di ipocrisia e a rasentare il ridicolo. E lei comunque non è il tipo. Il punto ora però è riempire di obiettivi politici l'operazione avviata con la convergenza di intenti tra il gruppo dei conservatori e le forze storiche della democrazia europea.

Fatto #3

Dopo lo sciopero le trattative per il trattando economico di medici e infermieri vanno avanti, mentre potrebbe arrivare un emendamento alla manovra con cui aumentare la disponibilità del fondo per il rinnovo contrattuale del settore.

Oggi in pillole