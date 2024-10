Il 7 ottobre, un anno dopo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Il ricordo serio e doloroso del 7 ottobre

Un anno di ostilità antisemita

E chi festeggiava e ringraziava durante l’orrore

La questione di fondo

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Le risposte strategiche a quel massacro proseguono e proseguiranno, con l’obiettivo di trovare un nuovo equilibrio della deterrenza e mettere Israele al riparo da vicini troppo pericolosi e aggressivi

Tra minacce e ricatti sugli ostaggi

Fatto #2

Kamala Harris oggi viene intervistata nel programma di informazione più seguito nella tv americana, “60 Minutes” nella sua cinquantaseiesima stagione ha raggiunto più di 100 milioni di persone. Donald Trump ha rifiutato l’invito a partecipare

I tantissimi sondaggi in circolazione danno un quadro generale ancora non definito pienamente a favore di Harris o Trump, ma l’analisi delle scelte di chi ha già votato per corrispondenza sono confortanti per i democratici

Fatto #3

I due studiosi che hanno aperto la porta alle nuove cure e ai nuovi vaccini meritano una manciata di premi Nobel

Oggi in pillole