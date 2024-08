Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Qui ci si appassiona e un po’ ci si diverte con la vicenda della formazione del governo in Francia. Secondo le migliori tradizioni ci siamo dimenticati, nel frattempo, i giorni del voto francese e la durissima campagna elettorale, con la giusta quota di resurrezione da parte di Emmanuel Macron e del suo peculiare centrismo. Facciamo un piccolo ripasso mnemonico, superando anche il bel periodo olimpico e lo smagliante successo dell’organizzazione e della buona volontà francese. Adesso, però, si balla con le trattative cui palesemente non sono abituati. Con protagonisti inadatti, perché Jean-Luc Mélenchon è un casinaro totale capace di prendere voti ma incapace di azione politica in uno scenario non scontato. Mentre Macron ha qualcosa di Giulio Mazzarino. Passate le europee e formata, ormai ci siamo, anche la commissione, nella politica francese si libereranno spazi di trattativa con cui dare forza al centro, convincere una parte della sinistra, e perfino attrarre pezzi di destra di vario tipo e tentare di inserirli in una coalizione, anche a dispetto della volontà dei leader lepenisti. Il gioco è interessante e può avere conseguenza anche fuori dalla Francia.

E la tensione sale.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La Russia attacca con missili, la risposta potrebbe essere simile, ma quello che conta è il fronte dove si combatte tra eserciti e non colpendo civili.

Fatto #2

Il tema è caldo più che mai e vale la pena di leggere con quali motivi Mark Zuckerberg intende difendere il suo controllo autonomo su Facebook. La convocazione di Zuck parte dalle richieste fatte dal governo durante la pandemia per controllare la diffusione di false notizie che potevano mettere in difficoltà il piano di contenimento dei contagi.

Fatto #3

Riprende l’attività politica e di governo. Giorgia Meloni mette un po’ di ironia nel messaggio sulla ripresa, anche per qualche polemicuccia estiva rimasta lì sul nascere per mancanze di repliche, ma evidentemente non del tutto trascurata.

Oggi in pillole