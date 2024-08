Alla convention dei Democratici è il giorno di Kamala Harris

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi



Il giorno (noi staremo al dopo cena) di Kamala Harris alla convention democratica, mentre si celebra l’ottima ricezione pubblica della candidatura ufficiale per Tim Walz e prima c’erano stati i big

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ripescaggio divertente di cui parlare a cena. Un antitrumpiano ovviamente democratico ma con caratteristiche peculiari, perché, come dice lui stesso, è un vero miliardario e come tale sfida Donald Trump (che ha solo ereditato un impero immobiliare già avviato) da posizione di parità nella ricchezza ma di grande superiorità per le doti imprenditoriali, per la capacità d’iniziativa e, aggiunta rara ma preziosa, anche per il rispetto delle regole costituzionali e per il contrasto attivo agli estremismi. Un personaggio da tenere d’occhio questo JB Pritzker, governatore dell’Illinois, fiero dei suoi milioni, delle sue aziende e del suo impegno politico. “Fidatevi di un vero miliardario” è uno slogan straordinario che va a completare gli altri attacchi a Trump. Da oggi è il nostro idolo, anche per aver detto “e chi è?” del Kennedy di turno. Che assortimento divertente con il “vero americano medio” candidato alla vicepresidenza.



Fatto #2

Volodymyr Zelensky va a un passo da Kursk. Vladimir Putin spara accuse a casaccio.



Fatto #3

Cosa potrebbe avere in testa Hezbollah.

Oggi in pillole