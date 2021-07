Lo scontro sulla riforma Cartabia e quello sul green pass

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Qui, chiacchierando a cena, anche quando imperversava l'entusiasmo per l'iniziativa referendaria, avevamo provato a dire che la riforma della giustizia, tentata, con strumenti ordinari, dalla ministra Marta Cartabia, avrebbe avuto ben maggiore forza e anche più rilevanza politica anche a confronto con gli ambiziosi obiettivi del referendum. Non sembrava così, ma ora la portata della riforma sta emergendo. Anche perché si capisce che comporterà un impegno lungo anni per l'applicazione delle nuove regole e soprattutto per la messa a punto dei nuovi modi di esercitare l'azione giudiziaria con cui accompagnare quelle nuove regole. Il concreto impegno per accorciare la durata media dei processi è realizzabile solo con una gestione attiva della riforma e supera anche la durata di questa legislatura. Ma, nella riforma ci sono elementi sufficienti per cominciare questo cammino e, soprattutto, ci sono i primi cambiamenti chiesti per adeguare gli standard giudiziari italiani alla convergenza europea determinata dal piano nazionale di ripresa. Colpisce, quindi, lo scontro parlamentare raccontato da Stefano Ceccanti e fa capire che non ci sarà nulla di facile o di lineare nel processo verso l'approvazione e l'applicazione di questa riforma.

A proposito, cose di Procure

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Negli Stati Uniti prevedono nuovamente una forte ripresa dei contagi, immaginando un andamento simile a quello inglese. C'è comunque, in Uk, anche una prima fase di stabilizzazione

Fatto #2

Siamo sempre lì, a IoApro, slogan incongruo per una protesta il cui esito potrebbe essere solo quello opposto, portando a nuove chiusure. Tra l'altro la stessa idea di green pass è pensata per far aprire. Sì, questo sembra un ragionamento elementare, ma forse è il modo migliore per contrastare certe proteste prive di fondamento. In piazza tanta destra estrema e le solite intimidazioni ai giornalisti

Con chiarezza e linearità di argomenti Renato Brunetta e perché sì al green pass, sul tema oggi una altrettanto chiara e lineare lettera di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera

Fatto #3

Italia con un passo più svelto della Germania nella ripresa, ma i confronti così servono a poco e della crescita tedesca ha bisogna tutta l'Europa

Oggi in pillole