Svolta novembrina

I test per il coronavirus si faranno anche nelle farmacie, i dati sui sui punti chiave degli ospedali danno segnali di miglioramento assieme a indicazioni ancora preoccupanti (a cominciare, purtroppo, dal riempimento delle terapie intensive per cause Covid), alcune regioni cominciano a programmare il cambio di colore (da rosso ad arancione) nei canonici 15 giorni e intanto si stemperano le polemiche sui criteri, forse anche la Calabria avrà il suo commissario, i vaccini continuano a fare progressi, qui potete leggere il comunicato di Pfizer e BioNTech sugli ulteriori assestamenti del tasso di efficacia, salito al 95 per cento, e altri passi avanti riguardano le cure.

