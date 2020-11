Le notizie sul vaccino e le Borse che festeggiano la sconfitta di Trump

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il vaccino è pronto (il primo dei vari in arrivo) e tra poco più di una settimana sarà messo in distribuzione, per cominciare a immunizzare ampie parti di popolazione. E’ quello messo a punto dall’azienda tedesca BioNTech cui si è affiancata la Pfizer (americana) per sviluppo e produzione. La BioNTech era anche stata oggetto di tentativi di acquisizione in blocco, poi falliti, da parte dell’amministrazione del presidente non rieletto Donald Trump, con l’obiettivo di favorire i cittadini americani rispetto al resto del mondo

il nostro amico Piers Morgan riporta il parere del Burioni+Galli inglese

il vaccino Pfizer utilizza una tecnica completamente innovativa

L’Ue compra subito un bel po’ di dosi

sì, come si diceva, arrivano presto anche gli altri

giustamente Luciano Capone fa notare che l’impresa libera è anche innovatrice (più dello stato innovatore). Ma tutta la storia recente dei successi in medicina va in questa direzione. A evitare eccessi ideologici c’è che, come si diceva, il risultato è frutto del lavoro congiunto di due aziende, una tedesca e una americana e multinazionale, così si salvano sia il modello europeo sia quello a stelle e strisce. Insomma, avere un servizio sanitario nazionale gratuito e uguale per tutti non taglia le gambe alla ricerca scientifica e all’iniziativa privata, anzi, forse la presenza in Germania di importanti istituzioni pubbliche crea il terreno perché il privato possa esprimere tutta la sua forza. E negli Stati Uniti valgono le peculiarità americane. Poi c’è lo spirito imprenditoriale che ha fatto unire due aziende diverse in uno sforzo comune

e W l’immigrazione

Joe Biden saggiamente prudente (anche per non minare il suo sforzo perché si metta controllo la diffusione del virus nelle prossime settimane, in modo da poter gestire ordinatamente l’uscita dalla pandemia) ma anche felice e in vena di congratulazioni

in Borsa, in tutto il mondo, si festeggia Donald Trump in uscita e il vaccino in arrivo. La mattina, negli orari europei, è più il Trump uscente a tirare, poi il vaccino dà lo slancio ulteriore

e nel super rialzo generale c’è un crollo che spicca e che ci fa sognare un rapido ritorno alle riunioni vere, quelle attorno a un tavolo o in una sala pubblica

nel frattempo in Borsa si regolano anche un po’ di conti tra partito lugubre e partito ottimista

anche questa non è male

e poi ci sono gli ossessivi, peraltro questo qui, Claudio Borghi, pochi giorni fa è stato mandato dal suo leader, Matteo Salvini, a rappresentare la posizione della Lega in un importante dibattito parlamentare. E’ chiaro che manca del minimo di equilibrio e di capacità analitica basica per poter commentare fatti mondiali come l’elezione di Biden e la risposta dei mercati finanziari

scusate, di solito qui cerchiamo di evitare lo stupidario, però per una volta facciamo eccezione, perché in Italia cominciamo ad avere un caso nazionale riguardante la diffusione di idee sinistre e bizzarre, mentre il complottismo diffuso è di un livello così basso da esporci al ludibrio mondiale. Ecco qui, si collega a ciò che abbiamo appena riportato da Borghi, una europarlamentare leghista (ovviamente Pfizer non si chiama Pfitzer come ha scritto la parlamentare per germanizzarla forse e ovviamente non è tedesca ma americana)

non il perfetto testimone quello scelto da Rudi Giuliani per avviare la campagna contro gli asseriti ma non dimostrati brogli elettorali di parte dem, guardate un po’ che vita esemplare

possibile nomina all’economia, secondo The Nation, per Elizabeth Warren. O meglio, lei spinge ma non è detto che riesca e i suoi sostenitori un po’ si arrabbiano

il logo dell’azienda nata dalla fusione di Fca e Psa

il rimbalzo in Francia delle notizie italiane sull’allarme del Copasir per l’eccessiva voracità degli acquirenti di Oltralpe

obiettivo: salvare l’infrastruttura fisica e legale che ha permesso lo straordinario sviluppo dell’alta velocità ferroviaria in Italia

qui si discute dei colori delle regioni, ma insomma è tutta roba un po’ superata, comprese le grottesche nomine calabresi. Roberto Speranza parla di vaccino

Perché non funzionano i servizi pubblici? Il punto è questo

perché non c’è più un mercato dell’energia e perché questo fatto favorisce investimenti non efficienti? Se avete voglia di temi così impegnativi per cena eccovi serviti, se no vanno bene anche al pranzo di domani

ricordiamoci che in Bielorussia vanno avanti le proteste (lì sì che c’è un presidente eletto da contestare)

intanto la brexit è sempre incagliata davanti all’irrisolvibile questione dei rapporti tra Irlanda del Nord e Ue (che comincia al confine con la Repubblica d’Irlanda) e che sono regolati anche dall’accordo del venerdì santo con cui si mise fine alle ostilità più dure. Si sa benissimo che non c’è soluzione, a meno di gravissime forzature, e certamente Joe Biden non consentirà che l’accordo venga tradito

la cometa di novembre (ricordate che le comete non sono asteroidi)

il golf gioca un insolito Masters autunnale