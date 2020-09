L'incendio nel campo profughi e Trump nominato per il Nobel per la Pace

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La scuola riapre, lo dice, smentendo le voci di un suo sfilarsi per evitare rischi, il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il resto della sua conferenza stampa è un consolidamento di quella prima frase. Parlatene a cena, ma sempre ricordando l’appello del Foglio a non fare, in futuro, di ogni disservizio locale o di ogni caso di positività una specie di delitto di Cogne. Insomma, relativizzate, la scuola ha sempre avuto problemi e sempre ne avrà, e guardare solo ai casi storti non ha senso