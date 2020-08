Il decisionismo di De Luca e il Covid-19 al Billionaire

A Vò vanno (a scuola).

La disco costosa non ripara dal contagio.

Torna il decisionismo regionale e non c'entrano le elezioni.

Roberto Gualtieri dice che l'Italia farà solo debito buono (secondo la distinzione di Mario Draghi).

E vede un possibile fortissimo rimbalzo produttivo.

Goffredo Bettini sul Foglio con una serie di proposte per riorganizzare e dare sostanza politica nel breve periodo a una possibile maggioranza di centro-sinistra. Sono cose che aveva già detto e suggerito alla discussione interna del Pd, ma ora sono presentate tutte assieme e tenute insieme da un progetto politico.

Be' lo yacht cinese effettivamente completa il quadro. Ah il garantismo non c'entra niente stavolta. Bannon ě un personaggio pericoloso per la democrazia r per l'Europa e non sarà una condanna definitiva o un'assoluzione a cambiare questo giudizio. Ma il suo arresto e il tipo di accusa servono a evidenziare la sua attività e il suo modo di agire. Poi certo lo yacht cinese per il sovranista trumpiano è la ciliegina.

Joe Biden vuole portare l'America e il mondo fuori dalle tenebre trumpiane. A cena parlate di questa immagine e della antichissima contrapposizione dialettica tra luce e tenebre (importante nella classicità, fondamentale nel Medio Evo, in cui per i delitti commessi di notte si prevedevano pene più gravi, addirittura programmatica nel 700, secolo pure troppo dei Lumi).

Le condizioni di Alexei Navalny.

Cessate il fuoco in Libia concordato tra Serraj e Haftar, finisce, se la tregua reggerà, l'inutile conflitto tra forze non in grado di affermarsi.

I rappresentanti Onu incontrano in carcere il presidente del Mali rimosso dal colpo di stato militare.

Il capo delle Poste americane sul voto per corrispondenza.

Di certo è il contrario, ma ci vorrà tanta politica per gestire questo passaggio.

Fa caldo perché c'è un vortice anomalo sulle Isole Britanniche.