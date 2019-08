Il nuovo giro di consultazioni e i 100 migranti salvati nel Mediterraneo

Aperitivo più che cena, comunque da dire ne avrete di cose. Occhio agli orari e ai tempi delle consultazioni al Quirinale da cui si capirà l'orientamento del presidente Mattarella. Comunque si comincia domani alle 16.

Interesse e curiosità per le scelte dell'entità politica che si sta affermando, contro tutte le loro logiche fondative, e che si chiama Assemblea dei parlamentari a 5 stelle. Come una universitas medievale è una comunità di persone pronte ad associarsi per rappresentare una specie di autogoverno rispetto a poteri più grandi ma lontani. Quella entità politica è favorevole all'intesa col Pd, ma ora, e veniamo alla riunione di oggi, dovrà fare i conti, per restare nella medievalistica, con il Papa e con l'imperatore, cioè Grillo e Casaleggio.

"Resto convinto", sono le due parole introduttive a darci idea del modo di condurre una trattativa da parte di Zingaretti.

Renzi ammicca al programma economico espansivo e in deficit, adducendo simpatie ursuliane per il progetto. Ovviamente è tattica politica, ma è anche vero che Renzi sul deficit ha sempre tentato una linea meno rigorosa anzi per niente rigorosa, iscrivendosi tra i sostenitori della pseudo storia secondo la quale la recente politica di bilancio italiana sarebbe stata dominata da chissà quale austerità nei conti pubblici.

Perché invece chi dice Ursula poi deve ursulare davvero.

Perché non si scherza con la Commissione europea.

Il G7 di Macron, il bel Trudeau, e il futuro G7 di Trump.

La realtà che procede.

E le scadenze vere.

Tutti sulla Luna.

E Trump ferma gli uragani a suon di bombe.