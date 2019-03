Le elezioni in Basilicata e l'efficienza del diesel

Stessa storia per ogni regione, anche le domande ripetitive, figuriamoci le risposte.

Però un voto è un voto e va sempre capito, anche per parlarne a cena. Il crollo dei 5 stelle ad esempio, pur rilevante nei numeri, nasconde una resistenza politica maggiore di quanto si potesse prevedere. Perché comunque, dopo aver perso il contributo di un importante esponente locale, e con la loro politica nazionale disseminata di errori, brutte figure, confusione negli obiettivi, strappare un 20 per cento è qualcosa. Anche perché chiaramente la forza attrattiva, la capacità di calamitare notabilato, questa volta era del centrodestra dal tratto leghista.

Il centrosinistra partiva con qualche difficoltà ma la prova non è incoraggiante, urge caratterizzazione.

Ma Zingaretti dice: se non volete loro allora volete noi.

Insomma il governo va avanti con la fatica del Def e poi della manovra in vista. Mentre si continuano a rinviare a giugno i sacrifici già decisi ma appunto spostati nell'applicazione. Con una parte rilevante nella partita interna al mondo pensionistico con cui si leva ai pensionati per dare ai pensionandi. E con questa scarsità di visione, altro che futuro qui si tende ad occultare anche il presente, non c'è da aspettarsi niente di buono per le determinanti di fondo della crisi economica italiana.

May non sa che fare per il terzo voto parlamentare che riguarda le sue scelte su Brexit e che potrebbe essere la terza bocciatura dei suoi progetti. Un nuovo rifiuto aprirebbe una doppia crisi, interna e con l'Europa.

Francesi e tedeschi intanto avviano un miniparlamento comune.

Qui e nelle nostre varie cene non si sa più come dirlo: il motore diesel è più efficiente e quindi in termini di emissioni di CO2 sarebbe preferibile se non fosse colpito da anatema.

Ora la Russia, passata la tempesta dell'inchiesta su Trump e le influenze estere sul voto presidenza, vuole il riconoscimento esplicito dagli USA sulla propria correttezza. Sono i guai cui si va incontro quando si tenta la via giudiziaria alle questioni politiche. Anche se nella carte di Mueller ci sarebbero molte cose comunque con rilievo politico e i democratici tenteranno di farle emergere.

Intanto si segnalano sempre più atti di non buon vicinato da parte della Cina.



Scusi dove devo svoltare per Edimburgo?