L'attentato in Olanda e l'italiano ucciso in Siria

Modi tipici del terrorismo non organizzato, delle azioni dimostrative tristemente note, l'attacco a un tram a Utrecht in Olanda lascia una vittima accertata.

Un sospetto e i tentativi di catturarlo.



Dal sempre più confuso fronte siriano arriva la notizia dell'uccisione di un italiano inquadrato nelle milizie curde.

Progetto sconcertante: in una bozza di provvedimento per la crescita (molto atteso, quindi non parliamo di esercizi accademici) si darebbe la possibilità di affidare senza appalto né altre procedure lavori o forniture di beni e servizi per importi fino a un milione di euro. Evidente il rischio di scombussolare quel po' di legalità residua e la pressione cui sarebbero posti gli amministratori pubblici. Immaginate, per fare un esercizio banale, cosa sarebbe successo con una simile intenzione e altre maggioranze di governo.

Dicosaparlare adora la concretezza e la logica ferrea di Paola De Micheli, vicesegretario del Pd. E quindi si affida a lei per provare a dirimere una questione che ha agitato le acque del Pd, quella del ruolo di Michele Emiliano.

Questo era l'annuncio che aveva seminato il panico.

Nelle coppie almeno uno dei due deve essere ragionevole, sensato. A casa Toninelli è la moglie del ministro a tenere alta la bandiera della razionalità e quindi ha comprato una ottima auto Diesel. Il ministro lo racconta alla ottima Maria Leitner che lo intervistava e ne viene fuori una delle pochissimi uscite pubbliche in cui Toninelli, pur facendo una gaffe, fa affermazioni con senso.

Ecco, a proposito, tra Toninelli, Di Maio e Tria col ruolo di pagatore si sviluppa anche la faccenda Alitalia. Oggi sul messaggero l'informato Rosario Di Mito diceva che in sostanza gli americani di Delta, già alleati della compagnia tricolore, metterebbero un centinaio di milioni, finalizzati all'unica cosa che gli interessa e cioè lo sviluppo dei collegamenti atlantici. Il resto, che è l'investimento core, dovrebbe arrivare dalle Ferrovie, mancando altri partner, mentre le banche, che hanno azzerato in bilancio vecchi finanziamenti ad Alitalia, dovrebbero nuovamente prestare, ma sono comprensibilmente riluttanti. Curiosità: il conto imposto a Fs sembra quasi un risarcimento del danno causato ad Alitalia con gli investimenti sull'alta velocità da cui è derivata la crisi delle lucrosi tratte aeree tra Roma e Milano in primis ma includendo anche Torino, Napoli e Venezia.

Era prevedibile, vedremo come va a finire soprattutto riguardo ai prossimi scontri Champions.

Nel golf, che tutti seguite, non c'è solo il grande e celebrato Francesco Molinari. Ecco un giovane neo vincitore italiano sul circuito europeo, Guido Migliozzi. E il campione da hall of fame Gary Player grida Forza Italia.