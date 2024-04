Contro la censura c'è una sola medicina: trovare battute nuove, dice Edoardo Ferrario

Edoardo Ferrario ride con Paolo Villaggio. “mi continua a stregare, tra cura del racconto, del dettaglio, delle scenografie, cose che dopo i suoi film non si sono più viste”, o con Corrado Guzzanti, “per la precisione nella costruzione dei personaggi”. Sulla scena mondiale il più bravo stand up comedian – ci dice – “resta Louis C. K., mentre la serie comica più bella è di gran lunga ‘The Office’ di Ricky Gervais, quella inglese, con centinaia di epigoni, di derivati”. Questo per sé e, come dire, se non vuole perdere tempo. Altrimenti ride e fa ridere, applicandosi un po’, con ciò che facciamo tutti, esponendoci sulla scena social, mostrandoci in pubblico nel delirio di notorietà che sta travolgendo la nostra società.

