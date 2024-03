Sopravvissuti per 70 giorni. Il dies irae dei passeggeri precipitati con l'aereo sulle Ande

13 ottobre 1972: un velivolo dall’Uruguay si schianta sulla cordigliera. La speranza per i superstiti sembra svanire, ma un padre e un figlio non si arrendono. Una storia vera che oggi è anche un film: “La società della neve”, candidato a due Oscar

Tanti anni fa, all’età in cui illudersi era ancora concesso, girai un film in Argentina. Era il mio primo film, e come esordio fu alquanto formidabile: produzione angloamericana, cast internazionale (il protagonista era Colin Firth), regista argentino (Martin Donovan) e la possibilità di trascorrere svariate settimane in un paese meraviglioso.