Quei rivoluzionari uccisi da Balzerani, nella stessa università di Di Cesare

“La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee”, ha scritto (e cancellato) su X la filosofa della Sapienza, per ricordare la brigatista. Dimenticandosi forse di Ezio Tarantelli e Vittorio Bachelet, ammazzati proprio dalle Br per le loro idee. Quella che manca è la cultura della libertà

Donatella Di Cesare ha ricordato con un bel pensierino su X vita, opere, poetica della brigatista Barbara Balzerani, appena scomparsa. “La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee”. Scende una lacrima. Ci sono in effetti persone che hanno provato a cambiare il mondo in peggio, come Barbara Balzerani. Le è andata male, per nostra fortuna, ma può sempre rivendicare di essersi lasciata alle spalle un bel po’ di morti. Poi ci sono persone che hanno provato a cambiarlo in meglio. Come Ezio Tarantelli, ucciso con una ventina di proiettili al petto nella stessa università dove Donatella Di Cesare oggi lavora come professore ordinario, tenendo corsi di Filosofia teorica. Anche Tarantelli era professore ordinario. Prese la cattedra di Economia politica a trentacinque anni, e poi borse di studio a Cambridge, corsi al MIT, visiting alla California University, un Istituto di studi di economia del lavoro fondato nel 1981 associato alla Cisl, insomma un prodigio dell’economia.