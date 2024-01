Che tempo triste quello in cui i cattolici rinunciano a porsi domande esigenti

Che ne pensano i cattolici delle guerre del nuovo secolo? Sul bene e sul male, sulla vita e sulla morte, sulla contemporaneità e sull’eternità? Per ora, non c’è risposta. Disorientamento in un cambiamento d'epoca

Che ne pensano i cattolici delle guerre asimmetriche che stanno sconvolgendo il mondo e segnando indelebilmente il nuovo secolo? Bella domanda, risponderebbe l’intellettuale di turno all’intervistatore pensoso, prima di apparecchiare una non risposta. La realtà è che a quella domanda, per ora, non c’è risposta. Non solo perché c’è un Papa più comunicatore che pensatore, più antropologo che teologo, più pastore che moralista. Ma soprattutto perché i cattolici hanno smesso di porsi le domande più esigenti. A cominciare da quelle sul bene e sul male, sulla vita e sulla morte, sulla contemporaneità e sull’eternità.