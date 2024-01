La ricerca della dimensione spirituale nell'evoluzione umana

Meditare non solo influenza l’attività del cervello ma che addirittura ne modifica la struttura, la morfologia stessa. Probabilmente è da quando possediamo una sufficiente dotazione cerebrale che abbiamo iniziato a interrogarci sul senso delle cose, degli eventi e quindi, ça va sans dire, a interrogarci sull’esistenza di Dio. Probabilmente, se consideriamo che più di 40 mila anni fa i neanderthal europei seppellivano già i loro morti, lo facciamo da ancora prima di essere i sapiens che siamo oggi. Infatti, come precisa Ugo Fabietti – antropologo che ha insegnato all’università di Milano-Bicocca – seppure in alcune culture si è fatto e si fa a meno di riti, dogmi della fede, individui specializzati nel culto e addirittura di vere e proprie divinità, si trovano sempre esseri umani che immaginano una vita dopo la morte, che vedono il corpo come animato da una vita interiore e che pensano al mondo come a un luogo percorso da forze che vanno, a seconda dei casi, invocate o evitate, comunque gestite.



