Libero mercato, l'occidente non dimentichi la lezione di Adam Smith

Nel 1990 ricorrevano i duecento anni dalla morte, quest’anno sono trecento dalla nascita. Adam Smith fu tenuto a battesimo il 5 giugno, all’epoca non era infrequente che i bambini fossero battezzati lo stesso giorno in cui venivano al mondo, specialmente quelli apparentemente più fragili. Il calendario era ancora quello giuliano, per cui ci si divide fra chi lo ha festeggiato il 5 di giugno e chi ha atteso il 16. Nel 1990, le celebrazioni furono festose: mezza Europa cercava di recuperare la grammatica dell’economia di mercato. Persino in Italia nasceva, dopo lungo travaglio, un’autorità garante della concorrenza e del mercato. Smith non avrebbe mai potuto immaginare economie presidiate da stati che controllano all’incirca il 50 per cento del prodotto, com’è nell’occidente di oggi, e men che meno “economie pianificate”, nelle quali le decisioni di produzione dipendono in toto dalla classe politica. Già nel 1755, però, osservava come “per condurre uno stato dalla più infima barbarie al più alto grado di opulenza serve ben poco, se non pace, una tassazione leggera e una ragionevole amministrazione della giustizia”. Il resto verrà da sé. “Quando un governo cerca di sviare questo corso naturale, forzando le cose in un diverso canale o sforzandosi di arrestare in un punto particolare il progresso della società, esso è innaturale e, se vuole perpetuarsi, sarà obbligato ad essere oppressivo e tirannico”. Innanzi al muro in frantumi, nel 1990 suonava come una profezia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE