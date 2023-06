“L'arte è una forma di speranza”. Intervista a Hans Ulrich Obrist

Questa è la storia di un inseguimento che è nato in realtà da un fraintendimento. Un incontro in due tempi con Venezia a far da sfondo, in realtà protagonista a sua volta. Mentre le piogge torrenziali e le esondazioni dei fiumi devastano il centro Italia paralizzando tutto il resto, in laguna spunta improvvisamente il sole. Hans Ulrich Obrist – tra i più celebri curatori di arte contemporanea e direttore artistico della Serpentine Gallery – è anche lui in città per la Biennale Architettura che per la 18esima edizione è diretta da Lesley Lokko, ma risulta introvabile. Chiamate su chiamate, ma di HUO (lo chiamerò così per comodità) nessuna traccia. “Una delle mie ossessioni – scrive nel suo nuovo libro A che cosa serve l’arte (Marsilio), scritto con Gianluigi Ricuperati - è sempre stata quella di arrivare in una città e, attraverso i nuovi incontri, imparare tutto quello che c’è da sapere, per poi spostarmi in un altro luogo”. Cerco, quindi, di immaginarmelo così: un “pellegrino”, come si è definito più volte, alla ricerca di cose da apprendere. Spero di trovarlo in qualche evento o a una delle tante cene che si sovrappongono (più che susseguirsi piacevolmente) a Venezia in quel periodo o di incrociarlo per strada, su un ponte o una calle, ma nulla. HUO c’è, in molti lo hanno visto, ma non si trova.

