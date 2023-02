Un editore rifiuta i tagli ai libri di Roald Dahl

La storica casa editrice francese Gallimard annuncia che non seguirà la cancel culture anglosassone

Il grande editore francese Gallimard ha affermato di non avere intenzione di apportare modifiche ai libri per bambini del defunto romanziere britannico Roald Dahl. “Cambiare un testo oggi senza il consenso (dell'autore)? No”, ha detto Hedwige Pasquet, direttrice di Gallimard Jeunesse, in un'intervista al quotidiano Le Figaro.