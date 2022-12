Viaggi, arte e scoperte. Tutto il mondo dentro alla Fondazione Ligabue

Inti Ligabue, la tenacia nel lucidare il passato e il coraggio che spinge a fare sempre un passo più avanti. Le fonti inesauribili di reazioni che la Fondazione scatena per conoscere noi stessi, attraverso gli altri, fin dalla notte dei tempi

“Ogni incontro è una scintilla per creare nuove collaborazioni e produrre iniziative”. Inti Ligabue, comandante di una nave piena di mondi, descrive così la sua Fondazione Giancarlo Ligabue, nata nel 2016 a Venezia per dar continuità al Centro Studi e Ricerche, fondato nel 1973 dal padre Giancarlo, paleontologo, ricercatore, esploratore e promotore di oltre 130 spedizioni in tutto il globo.