I Giusti e il pudore del Bene. In un libro una riflessione filosofica su chi si oppone al Male

Il saggio di Andrea Tagliaterra per le edizioni della Fondazione Garivo indaga una "figura" che è parte della tradizione ebraica ma che ha molti spunti di attualità. "La maggior parte dei Giusti si distingue per l’assoluta normalità delle loro esistenze e per le circostanze della vita ordinaria in cui hanno agito”

Un commerciante che abbassa la saracinesca nel Bazar in segno di protesta? O la solleva per nascondere una ragazza minacciata? Un operaio che non ha lasciato la fabbrica per aiutare il suo paese a resistere? Una donna che non cede? Chi soccorre un migrante? Chi sopporta un sopruso? Chi sono, oggi, i “Giusti”? Non i bravi, non gli eroi, non i leader di questa o quella rivendicazione. Ma i “Giusti”, che secondo la tradizione ebraica sono coloro rendono attuale la giustizia, “salvano il mondo intero”, secondo il versetto del Talmud babilonese reso celebre da Spielberg, e lo fanno restando invisibili, spesso volutamente non conosciuti. Ma anche al di fuori di ogni tradizione religiosa, sono quelle persone che compiono semplicemente ciò che è giusto. A costo di un sacrificio, di una scelta etica profonda.