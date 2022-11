L'editore Mattioli 1885 traduce tutto Dickens: il via col “Circolo Pickwick”

Nel 1836 Charles Dickens stava per diventare Charles Dickens. Aveva ventiquattro anni, scriveva copioni intrisi di shakespearianesimo ammirativo e si era appena sposato. Giovinezza trafelata dopo un’infanzia infelicissima: fortuna massima per uno che sappia cosa farsene. Il padre – storia nota – era in prigione per debiti e lo scrittore aveva dodici anni quando si impiegò in una fabbrica di lucido da scarpe. “So che lavoravo dalla mattina alla sera. So che facevo ogni sforzo per far durare il mio denaro. So che lo mettevo in un cassetto, dentro a sei piccoli involti, su ogni involto il nome di un giorno della settimana. Mi ricordo di aver camminato per strada sempre insufficientemente saziato”, disse di quel periodo durissimo, ed è inevitabile sorridere per tutti noi che leggiamo le Fanciulleidi dei nostri coevi, tutte vittimismo iperventilante a fronte di drammini da niente. A quindici anni entrò in uno studio legale, imparò la stenografia perché mai e poi mai si immaginava in toga e cominciò a scrivere bozzetti per i giornali, ottenendo un posto come relatore parlamentare, palestra cui attribuirà i meriti per la sua prodigiosa capacità di scrittura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE