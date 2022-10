“Dopo aver sentito di Rushdie ho cancellato un mio racconto sull'islam”. La confessione del vincitore del Booker Prize

Il libro di Shehan Karunatilaka, “Le sette lune di Maali Almeida”, è il classico romanzo che i giudici del Booker Prize adorano: un’epica sullo sfondo di una guerra civile (in questo caso nello Sri Lanka), un fotografo gay, un po’ di thriller soprannaturale, spettri di bambini soldato tamil e un piccolo editore che ci crede dopo che i grandi lo avevano rifiutato. Karunatilaka ha scritto il libro dell’anno, dunque. Tuttavia, nel suo discorso di accettazione del Booker lunedì sera, Karunatilaka ha fatto riferimento al recente accoltellamento di Salman Rushdie a New York e ha affermato di essersi autocensurato. “Avevo scritto una storia su un adolescente maldiviano radicalizzato per una raccolta che stavo preparando e mia moglie mi ha suggerito di toglierla. Basta una persona che si offenda e improvvisamente sei uno scrittore islamofobo. Quindi sì, queste cose sono nella mia testa. C’è la sensazione che se appartieni alla classe media e scrivi in inglese, probabilmente sei più al sicuro. Ma da Charlie Hebdo in poi è diventato un vero problema”.

