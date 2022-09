Il presunto plagio a opera di Cattelan della “Banana” di Morford

L’artista americano Joe Morford ha recentemente fatto causa all’artista italiano Maurizio Cattelan per avergli rubato la banana. O meglio, per avergli rubato l’idea della banana attaccata con il nastro da pacchi al muro e che Cattelan ha intitolato “Comedian”, comico, e mostrato per la prima volta nel 2019 alla fiera d’arte di Basel a Miami, diventata poi un fenomeno virale. Quasi irrilevanti, data la visibilità globale dell’“opera”, i 120.000 dollari pagati da un paio di collezionisti per averla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE