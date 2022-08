Giocare a scacchi fino alla morte

Condannato per omicidio, Claude Bloodgood in carcere non mollava mai la scacchiera, nemmeno a un passo dall’esecuzione. Un caso che avrebbe fatto discutere Pascal e Spinoza. E un’idea per un campione d’oggi

È il 29 giugno 1972 ed è un giorno in cui Bobby Fischer non ne vuole sapere. I bagagli sono già stati imbarcati, fotografi e reporter sono già sulla pista per immortalare il momento in cui l’americano salirà sull’aereo che lo porterà a Reykjavík, per la sfida mondiale contro Boris Spassky (il “match del secolo”: l’abbiamo raccontato la scorsa settimana), ma lui cambia improvvisamente idea: niente volo, niente viaggio, e, forse, niente match.