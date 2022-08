Ecco chi in questi anni ha tradito Salman Rushdie

Salman Rushdie prese posto al servizio funebre in ricordo di Bruce Chatwin in una chiesa greco-ortodossa a Bayswater. C’era tutta la literary London. Rushdie sedeva accanto a Martin Amis. “Siamo preoccupati per te”, disse Amis. “Sono preoccupato per me”, rispose Rushdie. Seduto dietro c’era lo scrittore Paul Theroux. “Saremo qui per te la prossima settimana, Salman”, disse Theroux, ridacchiando.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE