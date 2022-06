Col caso von Bülow nasceva il processo con rito glamour

Era il 1982, l’Italia segnava, in Russia moriva Breznev, alle Falkland la Thatcher giocava alla guerra, Amber Heard non era ancora nata, Johnny Depp aveva diciannove anni, e a Newport, Rhode Island, andava in scena quello che sarebbe diventato il primo processo-glamour della storia contemporanea. Sì, c’erano stati i grandi processi di guerra, il caso Rosenberg, e poi negli anni Settanta il processo a Charles Manson e quello all’ereditiera svalvolata Patty Hearst, ma adesso si aprivano gli Ottanta, in tv andavano “Dallas” e “Dynasty”, e l’America aveva il suo primo grande processo-spettacolo che spalancava la visuale sulle classi abbienti: il caso von Bülow.

