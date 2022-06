Brutta e fedele o bella e infedele? Quanti dilemmi sulla traduzione

Quando, sui giornali o in televisione, qualcuno confessa “ho letto tutto Proust”, oppure “non sono mai riuscito a finire Proust” – entrambe per qualche motivo sono esternazioni di vanto – non posso fare a meno di chiedermi: sì, ma in francese? E se tradotto, in quale traduzione? In quella multi-autoriale di Einaudi o in quella dei Meridiani del poeta Raboni? E’ successo con Vasco Rossi (ha detto che la Recherche l’ha salvato in un brutto periodo). Queste domande non nascono dallo snobismo, ma da vera curiosità, perché ogni testo trasposto crea diversi effetti. Sappiamo bene che quando si traduce si perde qualcosa, inutile ripeterlo – “traduttori traditori”, si dice –, e ogni diversa resa ha i suoi pregi e i suoi difetti. Ci si chiede: meglio bella e infedele o brutta e fedele? A volte sceglierne una o l’altra è solo questione di fortuna, o marketing editoriale. Le difformità tra le diverse versioni potrebbero apparire superficiali, di “gusto”. Però, non solo il gusto non è mai superficiale, ma le scelte autoriali nei trasbordi linguistici ricadono “simultaneamente nell’etica, nella poesia e nel pensiero”.

