Dopo la pandemia si torna a viaggiare, ma il mondo là fuori può lasciarci a bocca aperta

Nei paesi islamici “si devono sempre coprire ginocchia e spalle, talvolta anche le caviglie”. “Non si va in giro in costume da bagno, mai”. Ma invece in Islanda “quasi ovunque troverete pozze d’acqua calda naturale o fiumi di acqua bollente in cui potrete farvi il bagno e rilassarvi con gli islandesi come nella più blasonata delle Spa del mondo. Ricordate che qui la nudità non è tabù: non siate imbarazzati e cercate di essere naturali. Se non ve la sentite di rimanere nudi cercate un altro posto o andate in un altro momento: stare con gli islandesi in costume li metterebbe a disagio. Se siete con un gruppo islandese chiarite questo aspetto prima. Non è escluso che indossino anche loro, tra le risatine, un costume per non urtarvi”. “Attenzione ai jeans, in molti paesi islamici non sono ben accetti e indossandoli potrebbe accadere che qualcuno per strada vi insulti o peggio. Canottiere e pantaloni corti sono un insulto al buon gusto anche se indossati da maschi”. “Un grande classico dell’abbigliamento australiano sono i pantaloncini corti indossati da tutti. Magri, grassi, adulti, bambini… non fa differenza, le gambe bene in vista sono ammesse. Uomini d’affari e lavoratori possono recarsi al lavoro con le ginocchia scoperte durante i mesi estivi. La leggenda narra di medici con il camice e i pantaloncini, professori con l’abito accademico e le braghe corte, avvocati vestiti in modo formale con giacca scura, colletto inamidato e cravatta di seta, bombetta in testa e pantaloncini, talvolta abbinati a delle classiche scarpe Oxford nere e perfino a dei calzini alti”.

