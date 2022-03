Donatello trasformò la materia in narrazione viva ed emozionale

L’ultima opera sua, o se non l’ultima filologicamente parlando una delle più tarde, ormai ottuagenario e afflitto da un morbo che oggi chiameremmo Parkinson, è un Cristo che risorge. Risorge ma sembra stanco, quasi ansima per lo sforzo, una Resurrezione “delle più strampalate di tutti i tempi, con gli armigeri accatastati come fossero panoplie, e il Cristo che emerge dal sarcofago, ancora così bendato e impedito dal sudario, da subire il ritorno alla vita come una fatica immane”. Viene quasi da immaginare che abbia voluto immedesimarsi, in quell’impeto di vita trionfante sulla morte. Sulla mancanza di ogni movimento che è la morte. Ma è un’immortalità tanto più fragile della Resurrezione che Piero dipinge quasi negli stessi anni nel palazzo civico di Sansepolcro. Una vita nuova conquistata a fatica, dolorosamente, col lavoro di tutta una vita. L’ultima opera sua – in ballottaggio guarda caso con un altro Calvario, ancora un bassorilievo in bronzo, che è un altro estremo strappo alle regole dell’iconografia: c’è un manigoldo in cima a una scala che sta inchiodando il cattivo Ladrone, incurante del Cristo cui dà le spalle – non è in mostra a Palazzo Strozzi. E nemmeno al Museo del Bargello, che è per antonomasia la “casa di Donatello”. Non è in nessuna delle due location – Palazzo Strozzi e il Museo Nazionale del Bargello, le sedi che ospitano la grande mostra “Donatello, il Rinascimento” – perché ovviamente non poteva muoversi. Ma è però nella sua altra “casa” fiorentina, che è anche la sua ultima dimora: la basilica di San Lorenzo, la “parrocchia dei Medici”, dove Donato di Niccolò di Betto Bardi, per tutti Donatello, è sepolto accanto a Cosimo il Vecchio, il “pater patriae” suo grande mentore e affezionato protettore. Volle essere sepolto lì, a fianco all’uomo che iniziò la gloria fiorentina, nelle fondamenta stesse della più antica basilica della città, sotto una piana e umile lapide. La tomba del più grande scultore dell’èra post classica, come lo definisce il professor Francesco Caglioti, non è una statua, né un elaborato sepolcro né un gisant: è una lastra nel pavimento senza fronzoli, come due secoli dopo ebbe anche Lorenzo Bernini, il più grande dei barocchi, una lastra liscia in un gradino di Santa Maria Maggiore.

