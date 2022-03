L'individualismo ci salva da chi vuole insegnare cosa è giusto dire o pensare

La società, o socialità, o social chattering, si sta divorando la cultura. O se volete l’ha già digerita e fatta sparire come entità autonoma. La cultura che due secoli fa si contrappose illuministicamente alla società per non confondersi con essa e per esprimerne una critica, non si sa più bene dove e che cosa sia. Quella cosiddetta dialettica fra due dimensioni della nostra Cultura o Civilizzazione e che, come ogni brava dialettica, prima vede e constata, poi nega e critica, e infine supera in una sintesi migliore, è da tempo una bella e antica favola. La novità storica, ammesso che la storia esista e non sia un sogno, è che ora si critica la critica, o meglio la si esclude perché è “inappropriata” e offende qualcuno, minaccia l’altrui diritto di essere come è, semina dubbi e incertezze sul diritto alla libera espressione e creatività di qualcun altro, di pochi esclusi o di molti inclusi, che altrimenti si offendono e protestano. I caporedattori del settore cultura può succedere che avvertano così i collaboratori: “Bisogna stare attenti, perché sennò si offendono e protestano”. Non si precisa chi può offendersi e protestare e per quale ragione. Ma bisogna “stare attenti” più che in passato, cioè non essere scorretti e inappropriati. Sui social piovono insulti, ma sulla nobile carta stampata è meglio autocensurarsi e tacere. Le proteste sono dietro ogni angolo. C’è sempre qualcuno che si offende.

