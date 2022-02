Nessun film di salva dalla moda dei meme. Tranne quelli romantici

Su Instagram, e sui social in generale, appaiono spesso screenshot di scene di film sottotitolati: scambi di battute, frasi lapidarie, enunciati arguti. In molti casi diventano meme, venendo modificati per fare riferimento a notizie politiche, gossip, a vittorie sportive, o a semplici generici mood esistenziali, propagandosi di profilo in profilo, di story in story. Di recente una scena dell’ultimo film di Sorrentino, quando Capuano dice “Non ti disunire”, è stata memizzata allo stremo, mettendo al posto di Fabietto il logo del Pd, o una bruschetta. Gli screen che però restano più puri, che non vengono ironicamente trasformati dai meme-maker, sono spesso scene d’amore; film di Godard, di Rohmer, di Bresson – i francesi vanno per la maggiore, ça va sans dire – ma anche di Bergman, di Fassbinder, di Ophüls, di Moretti, di Wong Kar-wai. Sembra la rassegna di un cineforum universitario, o il programma dello Champo di Rue des Écoles. Molto spesso si condividono battute e immagini di pellicole che nemmeno abbiamo visto, solo perché quelle poche parole e quell’espressione di un’Eva Green o di un Mathieu Amalric bastano per trasmettere ciò che proviamo: un amore finito, un’occasione mancata, un tradimento, malinconia per quando si era felici all’inizio di una storia. Condividere la citazione di un libro o di una poesia non ha la stessa forza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE