Cancellare senza censurare. L'arte di Emilio Isgrò

"Le mie cancellature servono a creare, non a distruggere", dice l'artista siciliano. "È ora che l'Italia investa sull'arte contemporanea. Non c'è più tempo da perdere"

Palermo - Cancellare, cancellare e farlo ancora, usando il nero, il bianco, il rosso e poi di nuovo il nero. L’artista Emilio Isgrò, classe 1937, siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, ne ha fatto la sua cifra stilistica e con quella tecnica ha un rapporto di lungo corso che lo ha reso uno dei punti di riferimento dell’arte contemporanea. Le sue opere sono dei veri e propri capolavori di poesia visiva che vanno a codificare e a riscrivere un processo di conoscenza che ha come fulcro la parola da cui ha origine il pensiero. “Cancello da una vita – spiega al Foglio - ma il mio cancellare non l’ho mai usato come forma di censura, ma come riflessione sul linguaggio umano. La mia è una forma di riflessione sulla realtà e comunicazione tra gli uomini. Il mio lavoro è il contrario della cancel culture: oggi sono in molti a chiedermi cosa ne penso e io sono diventato una specie di convitato di pietra dei misfatti di Don Giovanni”.