Un'altra assurda campagna per cancellare il Nobel

Mentre l’Europa finiva nella morsa del nazismo, il leader irlandese Éamon de Valera convinse il grande fisico austriaco Erwin Schrödinger a trasferirsi a Dublino in un istituto di ricerca che doveva ancora essere inaugurato. Schrödinger aveva poche opzioni. Stava per essere licenziato dall’Università di Graz in Austria per “inaffidabilità politica”. Così il padre della Fisica quantistica e vincitore del Nobel scappò a Roma con tre valigie e dieci marchi in tasca. E da lì arrivò a Dublino, con al seguito la moglie, la figlia e l’amante. Perché sì, Schrödinger era un donnaiolo, ma come ebbe a scrivere Albert Einstein, “l’idea del tuo lavoro scaturisce dal vero genio”. E così l’Irlanda lo accolse a braccia aperte. Vi trascorrerà diciassette anni, Schrödinger. Alla fine, sebbene il fisico descrisse Dublino come “l’unico posto al mondo in cui una persona come me sarebbe in grado di vivere comodamente e senza obblighi diretti, libera di seguire tutte le sue fantasie”, alla fine tornò nella sua amata Austria nel 1956.

